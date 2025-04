Condividi via email

MN24 – Conferenza stampa Conceicao, il portoghese non parlerà prima di Venezia Milan. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come appreso dalla nostra redazione, Sergio Conceicao non parlerà alla vigilia di Venezia–Milan in programma domenica alle 12.30. La conferenza sarebbe stata il giorno prima, sabato.

Il motivo? L’invito del Presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in rispetto delle esequie del Santo Padre Francesco. Tutte le giornate di Serie A in quella data sono state rinviate a domenica 27.