Condividi via email

Conferenza stampa Conceicao: l’orario della conferenza stampa per Udinese-Milan. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Al Bluenergy Stadium andrà in scena la sfida valevole per la 32ª giornata di Serie A tra l’Udinese e il Milan. Sergio Conceicao presenterà nella giornata di domani questa delicata sfida.

L’orario d’inizio della conferenza stampa è previsto alle (ORARIO DA STABILIRE). Per rimanere ancora all’interno del treno per l’Europa hanno bisogno di conquistare i tre punti, nonostante sarà una partita molto tosta, contro un avversario temibile in casa.