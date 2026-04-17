Conferenza stampa Allegri pre Verona Milan, ecco quando parlerà il tecnico rossonero

Conferenza stampa Allegri, ecco quando parlerà il tecnico rossonero in vista del match del Bentegodi valido per la 33a giornata di Serie A

Mancano solo due giorni al ritorno in campo del Milan, che dopo la deludente sconfitta contro l’Udinese e un periodo difficile con 4 sconfitte in 7 partite ha l’obbligo di riscattarsi. I rossoneri affronteranno l’Hellas Verona domenica alle 15:00 allo stadio Marcantonio Bentegodi, nella 33^ giornata di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri, che si trova in una situazione delicata, dovrà fare attenzione, nonostante il Verona sia attualmente in zona retrocessione insieme al Pisa.

La trasferta veronese non sarà affatto semplice, soprattutto con l’impegno cruciale della settimana successiva contro la Juventus a San Siro. Proprio per preparare al meglio il match, Massimiliano Allegri terrà una conferenza stampa domani, sabato 15 aprile, alle 12:00 da Milanello, il giorno della vigilia della trasferta a Verona.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Milan TV, sull’app ufficiale del club, ma potrete seguirlo anche testualmente dal nostro sito. Un appuntamento importante per ascoltare le parole del tecnico e le sue considerazioni sulla sfida imminente e sul momento della squadra.

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