Conferenza stampa Allegri post Sassuolo Milan: «È stata la partita più brutta dell’anno»

Conferenza stampa Massimiliano Allegri, le parole rilasciate dall’allenatore rossonero al termine della gara giocata a Reggio Emilia

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa nella post partita di Sassuolo-Milan:

C’E’ LA MATURITA’ PER ANDARE IN CHAMPIONS? «Lo vedremo, se siamo riusciti a farlo significa che abbiamo fatto un buon lavoro, sennò rischiamo di buttare un lavoro di 10 mesi. Farsi prendere dall’ansia, dal nervosismo non serve a niente. È stata una partita storta, brutta, siamo rimasti in 10, abbiamo preso gol ad inizio ripesa. Da martedì bisogna riordinare le idee e preparare bene la partita contro l’Atalanta».

COSA HAI DETTO ALLA SQUADRA A FINE PARTITA? «È stata la partita più brutta dell’anno, condizionata dal fatto che siamo rimasti in 10. Non ho detto niente alla squadra, da martedì in poi tutti insieme lavoreremo».

FARE UNA COSA DRASTICA PER RIPARTIRE? «In questo momento no. Dobbiamo essere responsabili del momento. Momentaneamente abbiamo perso tanti punti, ma siamo ancora dentro le quattro. La matematica dice che servono 2 vittorie su 3. Bisogna convincersi che siamo in grado di poter battere qualsiasi squadra, non dobbiamo buttare 10 mesi di lavoro».

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN