Conferenza stampa Pioli: «Rispettiamo il Salisburgo ma anche noi abbiamo qualità. Krunic disponibile dalla prossima»

Stefano Pioli presenterà in conferenza stampa la sfida di domani sera in Champions League contro il Salisburgo

Oggi Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match tra Salisburgo e Milan. Segui le parole del tecnico rossonero live.

DERBY: «Il successo nel derby lo abbiamo archiviato la mattina dopo, questa è un’altra partita e una diversa competizione. Ora c’è un avversario complicato, nella scorsa annata in casa in Champions League non ha mai perso».

MISSIONE CHAMPIONS: «La missione del Milan è dimostrare che l’esperienza dell’anno scorso ci è servita e vogliamo essere competitivi anche in Europa. Dobbiamo pensare solo a domani, una vittoria ci darebbe grande spinta. L’incontro con Cardinale è andato benissimo, un uomo con grande carisma. Il futuro del Milan è solido».

SALISBURGO: «Dobbiamo affrontare la partita di domani con grande entusiasmo rispettando i nostri avversari ma avendo anche grande consapevolezza della nostra qualità e delle nostre caratteristiche».

FORMAZIONE E TURNOVER: «Le scelte di formazione le farò domani mattina. Oggi mi sembrava che stessero tutti bene. Per quanto riguarda le rotazioni, le avevo già preparate in precedenza ma poi le partite mi diranno come affrontare le prossime partite».

FLORENZI E KRUNIC: «Su Florenzi aspettiamo il comunicato ufficiale, Krunic è stato inserito perchè pensiamo che dalla prossima gara in Champions possa essere disponibile».

ANCORA IL SALISBURGO: «Abbiamo visto tutte le partite del Salisburgo da inizio stagione, comprese le amichevoli. Pensiamo di aver preparato bene la partita, ma loro giocano cambiando molto le posizioni. Li dobbiamo affrontare con rispetto ma anche con grande determinazione».

RITMI INTENSI: «A livello di intensità domani avremo un buon test. Ci siamo preparati per avere lo stesso ritmo del Salisburgo mettendo poi in mostra le nostre qualità».

GIOVANI DI PROSPETTIVA: «Il Salisburgo ha tanti giovani di prospettiva come Haaland e Mané che sono passati da qui. Li rispettiamo ma puntiamo sulle nostre qualità».