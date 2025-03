Conferenza Inzaghi, alla vigilia di Milan Inter: quando parlerà il tecnico

Conferenza Inzaghi, alla vigilia di Milan Inter il tecnico interverrà in sala stampa. Data e orario

Mercoledì alle 21:00 andrà in scena Milan–Inter allo Stadio San Siro, gara valevole per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Alla vigilia del match mister Simone Inzaghi interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida.

Il tecnico piacentino si presenterà in sala stampa in quel della Pinetina alle ore 12:30 di martedì 1 aprile. Mentre Conceicao parlerà qualche minuto dopo, ossia alle 13:15.