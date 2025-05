Conceicao ritrova Walker e Loftus: come possono essere impiegati in questo Milan

Condividi via email

Conceicao per questo rush finale, specialmente in ottica Coppa Italia, ha ritrovato anche Walker e Loftus-Cheek

Sergio Conceicao in Venezia-Milan, ultimo turno di Serie A, ha ritrovato Kyle Walker e Ruben Loftus-Cheek. I due calciatori inglesi come possono essere utilizzati in questo nuovo assetto tattico dei rossoneri?

Il terzino ex Manchester City può essere sia un braccetto che un esterno di destra. Mentre l’ex Chelsea offre un’arma tattica in più a Conceicao. Può essere sia uno dei due mediani che un trequartista, diverso da Pulisic e Leao per caratteristiche.