Conceicao dovrebbe fare come Pioli: i due ex calciatori consigliano il tecnico del Milan

Conceicao dovrebbe utilizzare la strategia che adottava mister Pioli: questo il consiglio di Behrami e Parolo

Valon Behrami, nel corso di ‘Step On Football’ su DAZN, parlando del Milan di Sergio Conceiçao ha tirato in ballo l’ex Stefano Pioli. Queste le parole dell’ex allenatore della Lazio:

BEHRAMI – «Non ha impattato bene secondo me sul gruppo, troppa disciplina, troppe regole ferree, sai troppe cose che in questo Milan non ti seguono. Hai bisogno di più elasticità, ora lo seguono di più perché nella difficoltà sono coinvolti tutti e c’è una reazione come a Lecce. Però alla base c’è che è stato troppo duro all’inizio, come una tempesta con anche troppe dichiarazioni».

PAROLO – «E’ arrivato e ha vinto subito e si è sentito in dovere di poter usare tanto bastone, ma questo è un gruppo che ha bisogno di tanta carota, in stile Pioli».