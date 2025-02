Conceicao a Sky: «Qui per colpa nostra ma oggi siamo più forti. Ecco cosa ho detto a Santiago Gimenez»

Conceicao, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della gara di domani contro il Feyenoord: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Qui per colpa nostra? È la verità. A Zagabria non è stata per niente una buona gara. Dobbiamo fare queste due partite col Feyenoord, con le olandesi è storicamente difficile. Con un giorno per lavorare non si può cambiare tanto, siamo noi a dover dare la risposta su dove vogliamo arrivare. È questo che abbiamo in testa tutti, dobbiamo dimostrarlo domani sul campo. C’è più tempo di lavoro, anche con quelli che erano già qua. Ci conosciamo meglio, conoscono meglio quello che voglio io. Collettivamente siamo una squadra più forte, più vicini a quello che voglio io. C’è ancora tanto lavoro da fare, sono arrivati giocatori nuovi, poco tempo di lavoro ma continuiamo a lavorare: ogni partita che passa saremo più forti secondo me. Gimenez ex della partita? Non ho parlato con lui di questo, ho parlato del suo lavoro sul campo. Su questo campo emozionale cercherò di dirgli che ci sarà un forte sentimento domani, è normale. Poi quando fischia l’arbitro deve pensare a fare al meglio il suo lavoro e aiutare la squadra, che è la cosa più importante».