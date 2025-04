Conceicao Milan, clamorosa rivelazione del tecnico in conferenza stampa: l’ha detto veramente!

Conceicao Milan, il tecnico dei rossoneri, intervenuto in conferenza stampa, ha rivelato quello che è in questo momento il proprio stato d’animo

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Inter di Coppa Italia, Sergio Conceicao ha parlato così del proprio stato d’animo:

QUANTA SODDISFAZIONE VINCENDO LA COPPA ITALIA – «Non lo so. Soddisfatto sicuramente perché vincerei un altro trofeo. Ma prima dobbiamo vincere le semifinali, poi la finale. Non mi piace vivere questo, mi piace vivere con intensità giorno dopo giorno e provare a migliorare la squadra a livello professionale, correggere alcuni difetti che ho da allenatore. Il mio pensiero ogni giorno è di lavorare al massimo e migliorare squadra e me stesso. Adesso pensare tra due mesi, un mese e mezzo, come mi sentirò, non lo so. Adesso non sono la fiducia più felice del mondo per quello che ho vissuto in questi tre mesi. La squadra col rapporto è benissimo, e si è visto anche a Napoli nel secondo tempo. Bisogna migliorare certe cose che avete detto, ma comunque non è facile per nessuno. Anche perché mi chiamo Sergio, non Sergini».

LA CONFERENZA STAMPA DI CONCEICAO