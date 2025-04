Conceicao Milan, spunta il clamoroso retroscena! Succederà a fine stagione, tifosi in ansia

Conceicao Milan, clamoroso retroscena sullo sfogo del tecnico portoghese in conferenza stampa: ecco cosa dirà a fine stagione

Come riportato da calciomercato.com, spunta un clamoroso retroscena sul possibile sfogo di Sergio Conceicao, tecnico del Milan, che andrà in scena a fine stagione:

PAROLE – «Molto probabilmente le accuse del tecnico portoghese non saranno distanti da quelle fatte filtrare dal suo ex portavoce lo scorso 7 marzo: l’ex Porto lamenterebbe problemi di funzionalità nella struttura d’allenamento a Milanello e anche la scarsa preparazione atletica della squadra rossonera. Ma soprattutto la mancanza di supporto dirigenziale, di un progetto tecnico chiaro e ancora la lontananza del patron Cardinale. Per finire l’assenza di impegno da parte del gruppo e in particolare dei suoi giocatori di riferimento come Leao e Theo Hernandez. Non resta che aspettare quelle che saranno le dichiarazioni d’addio di Sergio Conceiçao».