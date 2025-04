Conceicao Milan, retroscena da Milanello: discorso chiaro alla squadra, una cosa non sarà assolutamente tollerata

Conceicao Milan, spunta il retroscena da Milanello: in vista della finale di Coppa Italia del 14 maggio il tecnico non vuole cali di tensione in Serie A

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, smaltita l’euforia per il passaggio in finale di Coppa Italia ai danni dell’Inter, ha catechizzato ieri la squadra a Milanello in vista della prossima gara di campionato contro il Venezia e non solo.

L’ex Porto infatti, per preparare al meglio la finalissima di Roma del prossimo 14 maggio, non vuole assolutamente cali di tensione in Serie A: l’obiettivo è fare il maggior numero di punti possibili anche per dare un’immagine diversa del suo Milan, attualmente nono in campionato.