Conceicao Milan, l’allenatore vuole rimanere e c’è un precedente dalla sua parte. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, vuole assolutamente strappare la conferma in vista della prossima stagione e in questo senso c’è un bel precedente legato alla sua esperienza al Porto.

Nella stagione 2022-2023 Conceicao non vinse il titolo ma a 9 giornate dalla fine infilò nove partite consecutive più la Coppa di Portogallo. Se Conceicao replicasse lo stesso risultato al Milan, alzando anche la Coppa Italia, la conferma sarebbe praticamente scontata.