Conceicao Milan, il tecnico non ha dubbi: «La squadra ha qualità e ho fiducia, ci manca forse questo». Le ultimissime sui rossoneri

A pochi minuti dal termine del match giocato dal Milan contro il Napoli Conceicao ha rilasciato a DAZN delle dichiarazioni. Di seguito il commento sulla sua squadra

LEAO E GIMENEZ – « La squadra ha potenziale, qualità. Parliamo sempre di questo equilibrio, è vero. Se dobbiamo pressare più alto allora dobbiamo rimanere a volte in uno contro uno nella nostra linea difensiva, non puoi rimanere in superiorità numerica se vai in avanti. Loro sono riusciti ad uscire troppo facilmente dal nostro pressing nel primo tempo. Poi abbiamo rettificato e abbiamo avuto un atteggiamento diverso. Nel calcio ci vuole tecnica, qualità ma anche coraggio, la voglia, atteggiamento giusto per essere presenti. Delle volte dobbiamo assumerci la responsabilità dell’uomo contro uomo. La squadra ha qualità, ho molto fiducia. Ho un ambiente sano nel gruppo».