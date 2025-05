Conceicao Milan, il tecnico fa discutere: «Dal mio arrivo rendimento da zona Champions, poi certi episodi come col Feyenoord…». Le sue parole

Roma-Milan, penultima giornata di Serie A, ha visto i rossoneri perdere 3-1. Nel post partita, ai microfoni di DAZN, Sergio Conceicao ha voluto difendere il suo operato.

«Prima della partita ho avuto la curiosità di vedere i numeri e da quando sono arrivato qui col mio staff prima della partita eravamo in zona Champions. Non dico che è stata una buona stagione o 5 mesi perfetti, assolutamente. Ma sono state fatte anche cose positive. Abbiamo vinto un titolo, siamo arrivati in una finale dove potevamo fare di più, è vero. Penso che nelle partite chiave siano stati sempre i dettagli o gli errori individuali… A Zagabria un’espulsione, col Feyenoord un’altra espulsione… Sono partite che poi portano un ambiente che già non è facile… Poi con tutti questi episodi. È un anno che non va bene per una squadra storica come il Milan».