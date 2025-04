Conceicao Milan, che sfogo nel post partita: le sue parole sul futuro fanno il giro del web. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, nella giornata per la trentatreesima giornata di campionato, ha perso contro l’Atalanta per 0-1. Di seguito le parole di Conceicao sul futuro.

FUTURO – «Da quando ho pareggiato contro il Cagliari non si parla di altro. Il mio gruppo di lavoro legge tutto e non c’è tutta questa stabilità. Dobbiamo lavorare oggi per essere migliori domani. Non è facile per me perché probabilmente mi stanno mancando di rispetto, sono da tanti anni nel mondo del calcio. Il mio futuro è preparare la partita di mercoledì. Vogliamo vincere due titoli, un qualcosa che non succede da troppo nella storia del Milan»