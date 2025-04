Conceicao Milan, messaggio chiaro a squadra e società: piano preciso per il finale di stagione. Il retroscena

Conceicao Milan, il tecnico portoghese vuole finire al meglio la stagione: filotto in campionato e vittoria della Coppa Italia

Come riferito da calciomercato.com, Sergio Conceicao ha le idee chiare per questo finale di stagione del suo Milan:

PAROLE – «Al di là di ogni legittima interpretazione, il Milan ha il dovere di provare a vincere le restanti 6 gare per poi fare i conti con la classifica. Il cambio modulo, con una più coperta difesa a tre, può e deve rappresentare un nuovo inizio. Con la data del 23 aprile segnata in rosso: vincere il derby di ritorno di coppa Italia contro l’Inter non cambierà il giudizio su una stagione mediocre ma sicuramente la renderebbe meno amara. E con questo 3-4-3 così armonico è bello da vedere da rappresentare una minaccia reale per i ragazzi di Simone Inzaghi».