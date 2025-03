Conceicao, con il Milan non ci è ancora riuscito: occasione nel big match di Napoli

Conceicao sulla panchina del Milan ha sempre faticato a trovare continuità. C’è un dato che parla chiaro

Sergio Conceicao è arrivato al Milan ad inizio gennaio, da quel momento (tra alti e bassi) ha sempre faticato a trovare continuità.

Con il tecnico portoghese in panchina, i rossoneri, non hanno mai ottenuto tre vittorie di fila in Serie A. Dopo aver battuto il Lecce in trasferta e il Como in casa, con il Napoli ha l’occasione di ottenere ciò che fino ad ora non è mai riuscito a conquistare.