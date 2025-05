Conceicao Milan, col Monza triste addio: niente panchina e zero dichiarazioni ufficiali. C’è un rischio evidente

Conceicao Milan, il tecnico portoghese saluterà mestamente domani contro il Monza da squalificato: niente panchina e zero dichiarazioni

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ultima partita del Milan nella stagione attuale sarà anche l’occasione per un addio silenzioso di Sergio Conceiçao dalla panchina rossonera. Il tecnico portoghese, squalificato dopo l’espulsione nella partita persa contro la Roma, non sarà presente a bordocampo per la partita contro il Monza, che si disputerà domani sera a San Siro.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come questo sarà un saluto silenzioso, senza la conferenza stampa solitamente prevista alla vigilia della partita. Il tecnico lascerà spazio al suo vice, Joao Costa, e non ci saranno dichiarazioni ufficiali prima dell’incontro.

Conceiçao ha già ufficialmente concluso il suo ciclo al Milan e la sua partenza è ormai certa. La partita contro il Monza sarà quindi un’occasione per chiudere la stagione in modo formale, anche se l’allenatore non sarà presente in campo