Conceicao Milan, Menez spiega: «Nel club rossonero vedo confusione. Dovrebbero prendere spunto da...»

Conceicao Milan, Jeremy Menez, ex attaccante rossonero, ha parlato del momento della squadra di Conceicao: il modello è l’Inter

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Jeremy Menez, ex Milan, ha commentato così la situazione del club rossonero:

PAROLE – «La Roma mi sembra abbia messo tutto in ordine, c’è equilibrio. Al Milan no. Hanno sbagliato qualche scelta e adesso devono correggere per ritrovare serenità e non è facile. Restando nella stessa città forse dovrebbero vedere il percorso che sta facendo l’Inter, cosa ha costruito».