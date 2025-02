Conceicao Milan, un dato preoccupa! La statistica non mente, c’entra la Champions League

Conceicao Milan, in casa rossonera preoccupa la media punti del tecnico portoghese in Champions League: la statistica non mente

Interessante dato riferito da Repubblica, e in particolare dal giornalista Gamba, sulla media punti in casa Milan.

Se la media punti del Milan in campionato è migliorata con Conceiçao (11 in 6 partite, prima erano stati 27 in 17), il rendimento in Champions è precipitato (una sola faticatissima vittoria su 3 gare). Fonseca aveva messo insieme una media di 1,75 punti, Conceiçao 1,7.