Conceicao Milan, il portoghese decisivo per Loftus-Cheek? Ecco il futuro

Conceicao Milan, l’allenatore può cambiare il futuro di Loftus-Cheek: ultimi due mesi decisivi

Come riferito da calciomercato.it, Sergio Conceicao, tecnico rossonero, potrebbe cambiare il futuro di Loftus-Cheek nel prossimo calciomercato Milan, quello estivo.

Il tecnico portoghese infatti stravede per l’ex Chelsea ed è pronto ad utilizzarlo in queste ultime 9 partite più le 2 di Coppe Italia. Se Loftus-Cheek non dovesse convincere si aprirebbe la strada del ritorno in Premier League: Nottingham, Aston Villa, Newcastle e Fulham sono sulle sue tracce. Viva anche la pista Arabia Saudita.