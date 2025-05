Conceicao Milan, Passerini non fa sconti: «Stagione horror, ecco il mio voto all’annata rossonera»

Conceicao Milan, Carlos Passerini, noto giornalista, ha analizzato la stagione dei rossoneri: voto bassissimo per Leao e compagni

Sul suo canale Youtube, Carlos Passerini ha analizzato così la stagione del Milan:

PAROLE – «Manca una partita inutile, quindi è giusto già dare un giudizio alla stagione del Milan. Il mio voto è 3. Non è di meno perché c’è quella Supercoppa e ci sono i derby che non lo fanno diventare un 2 o addirittura un 1. È la media tra il voto alla società, che è due, che è la prima responsabile, e il 4 alla squadra, che è gravemente insufficiente. Ci sono colpe dei dirigenti e dei giocatori, che hanno fatto molto poco. C’è a favore la Supercoppa, ma è un guizzo che non può salvare la stagione. L’allenatore ha le sue colpe: ha preso la squadra all’ottavo posto e la lascia al nono, o al massimo all’ottavo. Era stato sbagliato anche l’allenatore di prima. Sbagliare due allenatori in una stagione è grave e il risultato è una stagione da tre. Una notizia sul ds: Congerton è stato valutato è scartato, l’Atalanta non vuole liberare D’Amico e Tare, in questo momento, è lasciato a bagnomaria. Bisogna, comunque, mettere assolutamente mano a questa stagiona da tre».