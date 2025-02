Conceicao carica il Milan: «Non è solo speciale per Gimenez, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità». Le ultimissime sui rossoneri

Questa sera andrà in scena la sfida d’andata dei play-off di Champions League tra il Feyenoord e il Milan. Sergio Conceicao, in conferenza stampa, ha caricato la sua squadra e il grande ex della sfida Gimenez.

PARTITA SPECIALE – «Domani è speciale per tutti, non solo per Gimenez, siamo qua per colpa nostra. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e vincere domani. Lui è giovane, ha 23 anni, ha strada da fare, ma è già di alto livello».