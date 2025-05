Conceicao Milan, il portoghese parla così del suo futuro: le sue dichiarazioni stanno facendo discutere i tifosi. Le ultimissime sui rossoneri

Roma-Milan, penultima giornata di Serie A, ha visto i rossoneri perdere 3-1. Nel post partita, ai microfoni di DAZN, Sergio Conceicao ha voluto difendere il suo operato.

«Ho sempre vissuto questa professione con passione, alla fine non è che salutare o no… In questo momento è anche difficile… Sono vicino ai miei ragazzi e ai miei giocatori. Per una parola, non ho detto praticamente niente… Io sono un appassionato di calcio in maniera molto attiva e mi dispiace non essere vicino ai giocatori. Dopo di salutare o no, penso che siamo tutti in un momento in cui dobbiamo essere ancora uniti come ambiente. Stagione non facile, ma siamo qua anche per prenderci tutte le responsabilità».