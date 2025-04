Conceicao Milan, Ordine lo sentenzia: «Zero chance di rimanere nella prossima stagione e vi spiego perchè»

Conceicao Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha parlato del futuro del tecnico portoghese: zero chance di rimanere in rossonero

Ospite a Pressing, Franco Ordine ha dichiarato:

PAROLE – «Se il Milan ha ancora chance di andare in Champions? Ma va. Se gli va bene la semifinale di ritorno, giocherà la finale di Coppa Italia. Il Milan si è svegliato troppo tardi. Non pensiamo che possa bastare una sola partita, quella di Udine, per cambiare le cose. Se Conceiçao ha qualche chance di restare al Milan? No. Ora incontra due professori della difesa a tre come Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi. Se supera queste due prove allora possono dire ‘scusate il ritardo, ci siamo svegliati tardi».