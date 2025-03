Conceicao Milan, somiglianza con Conte? Il portoghese risponde così

Condividi via email

Conferenza stampa Conceicao: il tecnico del Milan presenta la sfida di domani al Maradona contro il Napoli di Conte

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa, a partire dalle 13.30, la sfida di domani contro il Napoli di Antonio Conte al Maradona. Milannews24 seguirà la diretta LIVE dell’evento.

CONTE PORTOGHESE – «Io sono qua per fare il miglior lavoro, non ho bisogno di rassicurazioni. I confronti tra me e Antonio nascano dalla nostra grande passione, molto simile. Ognuno ha le sue caratteristiche, la cosa più importante di domani è la partita. Mi sento il Conte portoghese? No».

LA CONFERENZA STAMPA DI CONCEICAO