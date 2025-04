Conceicao Milan, le ultime sul futuro sono una sentenza: c’è un solo scenario per la permanenza

Conceicao Milan, il tecnico rossonero ha chance minime di permanenza: l’unico scenario possibile è quello legato alla vittoria della Coppa Italia

Come riferito dal giornalista Pietro Mazzara, in casa Milan proseguono le riflessioni su Sergio Conceicao in vista della prossima stagione. Al momento l’ex Porto ha chance minime di permanenza visto l’andamento decisamente altalenante in campionato.

L’unico scenario possibile relativo ad una possibile conferma è quello legato alla vittoria della Coppa Italia: in questo senso sarà decisiva la semifinale di ritorno del prossimo 23 aprile contro l’Inter.