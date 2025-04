Conceicao Milan, che stoccata di Calamai alla società rossonera! Parole che non lasciano dubbi

Conceicao Milan, Luca Calamai, noto giornalista, ha criticato la scelta della società di affidare la panchina al portoghese dopo Fonseca

Dalle colonne di TMW, Luca Calamai, noto giornalista, ha commentato:

PAROLE – «E il Milan? Il pianeta rossonero è sempre più in confusione. Altro che inseguire la zona Champions. A questo punto la società deve aggrapparsi alla Coppa Italia per cercare di conquistare un trofeo e aggredire l’Europa League. Nel prossimo mercato servirà di sicuro un nuovo allenatore visto che Conceicao ha dimostrato di essere una scelta sbagliata. La seconda fatta da Ibra dopo Fonseca. E poi senza la Champions e i soldi che garantisce come farà la proprietà rossonera a garantire acquisti do livello top? E Ibra è ancora saldo al suo posto o comincia a vacillare? Anche nella sconfitta contro il Napoli restano a galla tanti interrogativi. A esempio, perchè rinunciare in partenza a Leao, l’unico che può accendere il giuoco rossonero?».