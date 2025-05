Conceicao elogia la squadra: inizio al Milan difficile ma ora... Le parole

Conceicao al termine di Milan Bologna è intervenuto in conferenza stampa commentando il match andato in scena oggi

Al termine di Milan-Bologna, 34esima giornata di Serie A, è intervenuto in conferenza stampa mister Sergio Conceicao. Queste le sue parole:

SULLA SQUADRA: «Veramente, anche io a loro ora li conosco meglio. Ci vuole tempo. Ho cambiato non poche cose. All’inizio è stato difficile. Lavoriamo in maniera diversa rispetto a prima. Sento ora che posso lavorare su tanti aspetti: abbiamo iniziato a tre, poi abbiamo finito col 4-4-2. E ci lavoriamo su queste cose. I giocatori credono in ciò che facciamo in questo momento. C’è voluto qualche mese per avere questo rapporto molto sincero e molto frontale con i giocatori. Al di là di ogni giorno che ci sono delle arrabbiature per questa o per quell’altra cosa…».