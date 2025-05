Conceicao a DAZN: «A Gimenez serviva tempo. Non è scontato arrivare a metà stagione e avere questo gruppo»

Conceicao nel post partita di Milan-Bologna ha commentato così la sfida andata in scena allo Stadio San Siro

Sergio Conceicao, nel post partita di Milan-Bologna, match di Serie A terminato sul risultato di 3-1, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

LA PARTITA – «I subentrati hanno avuto un atteggiamento positivo. Sul terzo gol si è vista anche l’esultanza di Florenzi che ha avuto un infortunio grave ed è sempre presente per il gruppo, fondamentale per noi in questo momento fuori dal campo. Abbiamo anche a livello strutturale abbiamo cambiato modulo, loro sono tranquilli su questo perchè sanno quello che voglio io».

BUONA RIPRESA – «Il primo tempo non mi è piaciuto, avevamo un uomo in più dietro ma in meno davanti e non riuscivamo a pressare e a recuperare palla alti. Abbiamo cambiato nel secondo tempo, dopo il gol del Bologna hanno dato risposte importanti».

SUL MODULO E GIMENEZ – «Prima della partita non volevo cambiare quegli equilibri, ma sapevo che durante la partita avrei potuto cambiare. Santiago sta bene anche a livello mentale, non è facile arrivare in questo contesto, in un ambiente difficile. E’ normale serve tempo per ambientarsi. Serviva solo tempo. Non possiamo dimenticare anche il lavoro e i gol di Tammy e Luka. Poi dipende da me la scelta».

COSA VUOLE FARE IN FUTURO? – «Devo andare a casa in questo momento, non è il momento di parlare del mio futuro. Il mio futuro è domani e preparare la sfida di mercoledì contro una squadra difficile. Non è che voglio scappare dalla domanda, però veramente non è il momento».

SUL GRUPPO – «Ho il mio carattere, la mia personalità, ho cambiato certe cose. Ci vuole un po’ di tempo, chiao che in un club così tempo non c’è. Non è facile arrivare a metà stagione e creare lo spirito che c’è oggi. Come vedete oggi anche Chukwueze che è entrato voleva mangiarsi la palla e per me questo conta. Una squadra come il Milan deve vincere titoli e mercoledì c’è un’opportunità».