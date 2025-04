Conceicao Milan, Behrami sicuro: «Da qui a fine campionato può puntare a questo obiettivo»

Conceicao Milan, Valon Behrami, ex centrocampista e noto opinionista, ha parlato delle chance europee dei rossoneri: le dichiarazioni

Ospite a Step On Football, programma di DAZN su YouTube, Valon Behrami, ex centrocampista e opinionista, ha parlato così del Milan:

PAROLE – «Il Milan è fuori dalla corsa Champions, ma può puntare ad arrivare in Europa League o in Conference League. Hai giocatori che vogliono giocare in Europa. Chiaramente, visto che le cose non sono andate bene nonostante i tanti acquisti che sono stati fatti, qualcuno dovrà essere venduto».