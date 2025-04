Condividi via email

Conceicao Milan, che attacco rivolto al tecnico portoghese: «Il suo calcio è sparito!». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Sergio Conceicao non è riuscito nel compito di rimettere in sesto la stagione del Milan. Subentrato a Fonseca ha subito vinto la Supercoppa Italiana ma, poi, ha dato anche via a una serie di risultati molto deludenti.

Il Corriere dello Sport ha utilizzato parole molto impattanti per descrivere quanto sta accadendo al tecnico portoghese ex Porto:

IL COMMENTO – «Il suo calcio è sparito!»