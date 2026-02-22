Conceicao ferma ancora Inzaghi: in Arabia Saudita l’ex Milan strappa un punto in dieci uomini al Al Hilal dell’ex Inter

Conceicao ferma Inzaghi: Al Ittihad Al Hilal termina 1-1 in Saudi Pro League nonostante l’inferiorità numerica dal minuto 9 della squadra dell’ex Milan

L’Al Ittihad, allenato da Sergio Conceicao, ha ottenuto un pareggio 1-1 in trasferta contro l’Al Hilal nonostante una partita complicata, giocata in inferiorità numerica dal 9’. Il vantaggio iniziale di Malcom è stato annullato dal colpo di testa di Aouar, ex Roma e Lione, nella ripresa.

Le difficoltà di Conceicao: squadra decimata e inferiorità numerica

Il pareggio rappresenta un altro passo positivo per l’Al Ittihad, che allunga la sua striscia di imbattibilità a 4 partite consecutive, di cui ben 3 vittorie. Tuttavia, va sottolineato che la squadra ha affrontato una situazione molto difficile durante il match contro l’Al Hilal. Conceicao ha dovuto fare i conti con l’assenza di alcuni giocatori chiave come Bergwijn, Roger e il nuovo arrivato Ilenikhena, e ha avuto a disposizione solo 6 giocatori di movimento dalla panchina, tra cui un giovane del 2005 e uno del 2007.

A complicare ulteriormente le cose, Kadesh è stato espulso al 9′, mettendo la squadra in difficoltà contro una delle formazioni più forti della Saudi Pro League.

Conceicao continua a battere Inzaghi: un’altra ‘bestia nera’ per il tecnico italiano

Nonostante le difficoltà, Conceicao ha continuato a essere una ‘bestia nera’ per Simone Inzaghi. L’anno scorso, i due allenatori si sono incontrati diverse volte sulle panchine rispettivamente di Milan e Inter, con il bilancio che ha visto il portoghese prevalere con 2 vittorie (Supercoppa e Coppa Italia) e 2 pareggi (Serie A e Coppa Italia).

Con il pareggio odierno, Conceicao allunga la sua imbattibilità contro Inzaghi, aggiungendo un altro pareggio alle 7 sfide disputate nell’ultimo anno, consolidando il suo status di avversario difficile per l’allenatore italiano.

