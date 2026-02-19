Conceicao continua a stupire in Arabia: batte l’Al Sadd di Mancini e si prepara alla sfida con Simone Inzaghi

Conceicao non smette di vincere in Arabia: supera l’Al Sadd di Roberto Mancini e si prepara alla sfida contro Simone Inzaghi

Si è chiusa con un netto successo la fase a gironi della AFC Champions League Elite per l’Al Ittihad. La squadra di Gedda, guidata da Sergio Conceição, ha travolto per 4-1 l’Al Sadd dell’ex compagno e maestro Roberto Mancini. Nonostante il pesante passivo, entrambi i tecnici hanno staccato il pass per gli ottavi: i sauditi come quarti, i qatarioti come ottavi. «Conceição in Champions League ha ottenuto 5 vittorie su 6 partite giocate, dimostrando la sua bravura nelle Coppe», un ruolino di marcia impressionante completato dal miglior attacco del torneo con 22 reti totali.

Il portoghese ha impresso un’identità chiara: la sua squadra è terza per possesso palla (58,3%) e seconda per passaggi riusciti. Oltre ai successi internazionali, Conceição ha già eliminato dalla King’s Cup l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, confermandosi un chirurgo delle sfide a eliminazione diretta.

Conceicao, record individuali e il fattore En-Nesyri

Il dominio dell’Al Ittihad è certificato dai numeri dei singoli. Houssem Aouar ha chiuso come capocannoniere della competizione con 6 centri, mentre Moussa Diaby è il re degli assistman a quota 5. Una menzione speciale va a En-Nesyri, arrivato a gennaio per sostituire Benzema: «Il calciatore, che durante il mercato invernale ha rifiutato la Juventus, si sta rivelando perfetto per il gioco del portoghese». Il marocchino garantisce quel pressing asfissiante richiesto dal suo allenatore e ha già segnato 2 gol in 2 match di Champions.

Archiviata la pratica Al Sadd, la testa va ora al campionato. Sabato è previsto un altro incrocio amarcord contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi. I precedenti sorridono a Conceição, che ha perso solo una volta su sei contro l’ex compagno laziale. In palio non ci sono solo i tre punti, ma un pezzo di titolo: «Nella sfida di sabato l’ex allenatore del Milan potrebbe fare un altro sgambetto al collega che si sta giocando il titolo contro l’Al Nassr».