Conceicao nella storia dell’Al-Ittihad: con l’ex tecnico del Milan arriva la vittoria più larga dal 2011/12!

Conceicao entra nella storia dell’Al-Ittihad: l’ex tecnico rossonero conduce alla vittoria più larga del club arabo dal 2011/12

Una notte magica a Jeddah ha consegnato all’Al-Ittihad una delle vittorie più gloriose della sua storia recente. Sotto la guida di Sergio Conceicao, i “Tigers” hanno letteralmente annientato l’Al-Gharafa con un perentorio 7-0, garantendosi matematicamente l’accesso agli ottavi di finale della AFC Champions League. Nonostante gli addii illustri di stelle come Kante e Benzema, la squadra ha mostrato una coesione straordinaria, spinta dal calore degli oltre 50.000 spettatori del King Abdullah Sports City.

«Una vittoria importante, ma soprattutto una prestazione e un risultato meritati. Le sensazioni che ci ha trasmesso il pubblico sono state completamente diverse da quelle provate in precedenza» ha commentato il tecnico portoghese nel post-partita, visibilmente soddisfatto della fame mostrata dai suoi uomini sin dal fischio d’inizio.

Conceicao, numeri da capogiro e la firma di En-Nesyri

La gara è stata sbloccata dopo appena tre minuti da En-Nesyri, al suo primo centro con la nuova maglia, dando il via a una goleada che non si vedeva in Champions dai tempi dell’8-0 del 2009. Con questo successo, l’Al-Ittihad vanta ora il miglior attacco del torneo con 18 reti totali. Per Conceicao si tratta della seconda vittoria più larga in carriera, un traguardo che però non gli fa perdere la bussola in vista dei prossimi impegni stagionali.

«Dobbiamo restare umili, con i piedi per terra, perché solo lavorando in questo modo – motivati, ambiziosi, determinati e organizzati – possiamo ottenere vittorie. Questo è solo un altro risultato del nostro percorso» ha concluso l’allenatore, richiamando i suoi alla massima concentrazione. La solidità difensiva, con il secondo match consecutivo a porta inviolata, conferma che l’equilibrio tattico voluto dall’ex Porto sta dando frutti insperati, trasformando il gruppo in una vera macchina da guerra.

