L’ex Milan Sergio Conceicao raggiunge le 600 panchine in carriera. E che impatto in Arabia con l’Al-Ittihad

L’ex allenatore del Milan Sergio Conceicao taglia il traguardo delle 600 panchine in carriera e continua a vincere con il suo Al-Ittihad

Il calcio mondiale celebra il traguardo leggendario di Sérgio Conceição, l’ex carismatico esterno della Lazio e oggi tecnico portoghese tra i più vincenti in attività. Con il successo per 1-0 del suo Al-Ittihad contro l’Al-Taawoun, Conceição ha festeggiato la sua 600ª partita ufficiale da allenatore principale, consolidando un percorso iniziato tredici anni fa e caratterizzato da una bacheca ricca di trofei.

Un avvio travolgente nella Saudi League

L’impatto di Conceição, arrivato in Arabia Saudita dopo l’esperienza in Italia, è stato devastante. Il tecnico ha centrato la quinta vittoria consecutiva con l’Al-Ittihad, la quarta in campionato, portando il club al quinto posto. In soli 12 giorni, i suoi uomini hanno raccolto 12 punti (tra campionato e Champions) con 7 gol fatti e uno solo subito, mantenendo la porta inviolata per ben tre volte. Numeri che testimoniano la solidità difensiva tipica del tecnico lusitano, ora a caccia dell’Al-Nassr prima in classifica e protagonista nelle coppe nazionali e internazionali.

Dal Porto al trionfo con il Diavolo

La carriera di Sérgio Conceição è legata indissolubilmente al FC Porto, dove per sette anni è stato il condottiero assoluto, vincendo 3 campionati portoghesi e 8 coppe nazionali. Tuttavia, una menzione speciale merita la sua parentesi in Italia. Alla guida dei rossoneri, ha alzato la Supercoppa Italiana 2024/25. Fu un’impresa epica: il Diavolo eliminò prima la Juventus e poi sconfisse l’Inter in una finale chiusa sul 3-2 grazie a una rimonta storica.

Oggi, quella eredità è passata nelle mani di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese che siede sulla panchina dei rossoneri per guidare il nuovo corso tecnico del club di via Aldo Rossi, supportato dal lavoro di Igli Tare, l’ex dirigente laziale e oggi nuovo Direttore Sportivo del Milan.

Statistiche da record

Nelle sue 600 partite, Conceição vanta 365 vittorie (60,83%) e una media gol impressionante di 1.8 a partita. Con 12 titoli vinti in 13 anni, la sua bacheca parla chiaro: un trofeo a stagione. «Sono orgoglioso di questo cammino», ha dichiarato il tecnico, ringraziando tifosi e collaboratori per questo traguardo storico.