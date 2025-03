Conceicao commenta la scelta del rigorista contro il Napoli: ecco cos’è successo. Segui le ultimissime sul club rossonero

Sergio Conceicao ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Milan contro il Napoli. Di seguito le parole del tecnico rossonero.

RIGORE – «Ci sono tre giocatori che si allenano per calciarli, Pulisic per dare fiducia a Gimenez che non segna da un po’ glielo ha lasciato e a quel punto non sta a me decidere. Questo però vuol dire che lo spogliatoio è unito, c’è frustrazione perché secondo me non meritavamo questo epilogo».