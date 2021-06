Compleanno Saelemaekers: gli auguri del Milan al giovane belga

Ha da poco concluso la sua prima stagione completa con la maglia rossonera, dopo l’arrivo a gennaio 2020. Un’annata in cui si è affermato come uno dei punti di riferimento della fase offensiva di Mister Pioli: ben 55 le sue presenze con il Milan tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Tutte occasioni in cui ha avuto modo di incidere: i numeri parlano di 4 gol e 8 assist, le prestazioni fanno emergere tanta sostanza e affidabilità.

Alexis Saelemaekers compie oggi 22 anni: sin dal suo arrivo l’esterno belga si è fatto apprezzare da squadra, Club e tifosi, segnalandosi per l’impegno e per l’atteggiamento positivo e propositivo con cui ha sempre contribuito alla quotidianità rossonera. Le sue prestazioni con il Milan, tra l’altro, gli sono valse le prime convocazioni con la Nazionale belga, altro segnale di un futuro radioso all’orizzonte. Tanti auguri, Alexis!