Compleanno Ibrahimovic: la sintesi della festa a Milanello – VIDEO

In occasione del 40° compleanno di Zlatan Ibrahimovic, il Milan ha pubblicato sui propri profili social un video in cui riassumeva la festa preparata all’attaccante svedese. Nel party improvvisato a Milanello hanno partecipato proprio tutti: oltre alla squadra, infatti, tra gli invitati c’erano tutti gli addetti ai lavori del centro sportivo.

Ecco il video postato dal Milan suoi social:

Zlatan’s birthday party at Milanello 🎂

Celebrating with the Rossoneri family 🔴⚫

La festa per i 40 anni di @Ibra_official a Milanello 🎂

Insieme alla tua famiglia rossonera 🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/uU8IMBz5HE

