Colpani Milan: l’obiettivo rossonero protagonista in Genoa Monza, cosa è successo

Sono in campo Genoa Monza a Marassi. L’obiettivo del calciomercato Milan, Colpani, protagonista. Ecco cosa ha fatto

Colpani show a Marassi. Nel match ora in corso tra Genoa e Monza valido per la ventottesima giornata di Serie A 2023-24. L’obiettivo del calciomercato Milan si è messo in mostra con due assist:

il primo per il vantaggio di Matteo Pessina all’8′ del primo tempo, il secondo poco dopo per il bellissimo gol del raddoppio al 18′ in rovesciata di Dany Mota.