Colombo resta o va via? Si fa largo questa ipotesi: le ultimissime sul futuro del giovane attaccante rossonero

Rientrato alla base dopo l’ottima annata in prestito a Lecce, per Lorenzo Colombo potrebbero aprirsi nuovamente le porte per un addio con la medesima formula.

Il ragazzo infatti vorrebbe giocare di più e questo ha aperto riflessioni sul suo futuro. Genoa e Cagliari si sono già dette pronte ad accoglierlo qualora decidesse di lasciare il Milan. A riportarlo è il Corriere dello Sport.