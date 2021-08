Colombo impressiona la Spal nella prima uscita col Pontedera

Colombo impressiona la Spal: prima uscita in amichevole e prima doppietta per l’attaccante di proprietà del Milan, classe 2002

Prima uscita e prima doppietta, a poche ore dal suo insediamento a Ferrara, con la maglia della Spal, per Lorenzo Colombo, attaccante che i biancoblù hanno ottenuto in prestito dopo un blitz a Casa Milan, pochi giorni fa.

Un bel biglietto da visita per iniziare la propria avventura in Emilia Romagna: una doppietta nell’amichevole che ha visto la Spal battere il Pontedera, squadra che milita in Serie C.