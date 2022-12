Colombo: «Ecco perché Ibrahimovic mi chiama Hulk». Così il giocatore rossonero, in prestito al Lecce, sul soprannome dato dallo svedese

Lorenzo Colombo, intervistato da RTL 102.5, ha svelato un piccolo retroscena: perché Ibrahimovic l’ha soprannominato Hulk

IBRAHIMOVIC LO CHIAMA HULK: «Perchè ero sempre in palestra e facevo tanti pesi. Ho un fisico abbastanza muscoloso e quindi mi ha chiamato così. La forza nel calcio per me è fondamentale, nel calcio di oggi, per essere competitivi, devi essere prima di tutto un atleta».

