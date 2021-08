Il giovane attaccante del Milan Colombo alla Spal: le sue parole

E’ un Lorenzo Colombo estremamente carico quello che si appresta ad iniziare la nuova avventura con la maglia della Spal. Il giovane attaccante è stato infatti ceduto in prestito ai ferraresi e freme in vista della chance data dal Milan, come dimostra il suo post pubblicato su Instagram: «Pronto per questo nuovo capitolo».