Collovati analizza il Milan: «Mi sembra una squadra fragile e disattenta. Ecco qual è il problema». Le parole dell’ex calciatore

Fulvio Collovati ha analizzato il Milan dopo la partita di Europa League contro lo Slavia Praga. Ecco le parole dell’ex calciatore e dirigente italiano:

PAROLE – «Considerando la superiorità numerica mi aspettavo sicuramente qualcosa di diverso. È vero che il Milan ha fatto quattro gol, ma ha anche dimostrato la grandissima fragilità difensiva. A certi livelli non è possibile subire due reti da palle inattive. Questa squadra ha dimostrato di poter fare gol in qualsiasi momento, perché ha giocatori come Leao, Giroud o Loftus-cheek, che da centrocampista ha segnato l’ottava rete, essendo insieme a Calhanoglu quello che ne ha fatte di più. Ricordo però due anni fa un Milan quasi impenetrabile dal punto di vista difensivo, con Tomori e Kalulu, e oggi non è più così. Mi sembra invece una squadra fragile e disattenta. Anche Maignan non è certo esente da responsabilità».