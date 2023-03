Collovati: «Milan disarmante, le assenze hanno pesato». Il riferimento è ai due francesi, ma la bocciatura arriva per Leao

In collegamento con Radio Rai, l’ex rossonero Fulvio Collovati ha commentato la prestazione del Milan contro l’Udinese.

Ecco le sue parole: «Il Milan di ieri sera è stato disarmante, ma non riesce ad esprimere la propria qualità da qualche partita: un punto in tre partite, sei reti subite in tre gare. L’assenza si Giroud e Theo Hernandez si è sentita, ma mi aspettavo di più da Leao, che è stato irriconoscibile»