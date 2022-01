ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Codina: «Espulsione con la Juve ingiusta, ha condizionato la partita». Il messaggio del difensore rossonero

Sfogo social di Codina, difensore del Milan femminile, dopo la sconfitta in Supercoppa con la Juventus Women.

Le sue parole: «Rabbia, frustrazione, impotenza… è difficile assimilare tutto quello che è successo ieri. Innanzitutto complimenti alla Juventus per il titolo. Penso che abbiamo meritato il titolo tanto quanto loro, ma ci è sfuggito. Mi fa ancora più male l’espulsione, perché sembrava ingiusta e ha condizionato la partita, ma puoi solo accettare quello che è successo e andare avanti. Sono orgogliosa della mia squadra, di come abbiamo gareggiato e sono convinta che continueremo a crescere e la gioia arriverà. Grazie a tutti per i messagi. E soprattutto a ognuna della mie compagne».