Classifica Serie A aggiornata: il Milan aggancia l’Inter in vetta, il Napoli riduce il gap con le due milanesi

Cambia parecchio la classifica di Serie A dopo questo turno infrasettimanale, in attesa delle gare di domani che lo chiuderanno.

Il Milan grazie alla vittoria di Cagliari aggancia l’Inter in testa, fermata in casa dal Sassuolo. Il Napoli riduce il gap con la vetta della classifica grazie al successo per 4-1 maturato al Maradona.