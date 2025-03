Classifica Serie A aggiornata, come cambia la situazione tra Fiorentina Atalanta

Condividi via email

Classifica Serie A, come cambia la situazione nella zona coppe europee dopo la vittoria della Fiorentina con l’Atalanta

Il match tra Fiorentina e Atalanta, andato in scena allo Stadio Franchi alle ore 15:00 si è concluso sul risultato di 1-0. La viola, ottava in classifica, sale così a quota 51 punti, il Milan nono (in campo stasera) è fermo a 47.

Questa la classifica aggiornata:

Inter 64 (29)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (30)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Roma 52 (30)

Lazio 51 (29)

Fiorentina 51 (30)

Milan 47 (29)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (30)

Como 30 (30)

Verona 29 (29)

Cagliari 29 (30)

Lecce 25 (30)

Parma 25 (29)

Empoli 23 (30)

Venezia 20 (30)

Monza 15 (30)